Aci Catena . Perquisizione in via degli Angeli: i carabinieri trovano cartucce e cinquemila euro

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno denunciato S.S., 26 enne pregiudicato, per detenzione di armi e ricettazione. I militari hanno eseguito una perquisizione in casa sua in via degli Angeli, dove hanno trovato 23 cartucce cal. 7,65, un bilancino di precisione e 5.635 euro di probabile provenienza illecita.