Falsi d’autore: blitz dei vigili catanesi

CATANIA – Operazione anti contraffazione della polizia municipale di Catania tra corso Sicilia e le vie limitrofe Rizzo e Puccini, ma anche nel mercato di piazza Carlo Alberto: ben tre pattuglie hanno sequestrato 300 pezzi tra scarpe e accessori d’abbigliamento quali borse, occhiali, cinture, portafogli e cappellini recanti le migliori marche, ma in realtà realizzati illegalmente.

Un altro controllo ha riguardato la zona di piazza Bellini e via Vittorio Emanuele, intervento in cui sono stati verbalizzati 8 locali per occupazione e ampliamento abusivo delle concessioni e tre esercizi commerciali anche per pubblicità abusiva.