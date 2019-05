Roccella Valdemone, by-pass per la frana

ROCCELLA VALDEMONE (MESSINA) – Trasformare una trazzera in strada carrabile e consentire così di raggiungere il Comune di Roccella Valdemone, rimasto isolato dopo la frana del 31 marzo scorso. Da allora la Sp 2 (al chilometro 7,5) è interdetta al traffico in entrambe le direzioni di marcia, come disposto dai tecnici della Città metropolitana di Messina.

Il Governo Musumeci interviene con propri fondi per porre fine ai pesanti disagi che si erano venuti a creare, considerando che l’unica via di accesso al centro jonico peloritano era rimasta quella, molto lunga, che passa attraverso i Nebrodi. Il decreto di finanziamento è stato firmato dal capo della Protezione civile della presidenza della Regione siciliana, Calogero Foti.

Una soluzione tampone che consentirà tuttavia in tempi brevi di ripristinare condizioni di normalità. Le procedure sono state accelerate al massimo e adesso l’amministrazione cittadina è nelle condizioni di intervenire, affidando i lavori necessari per rendere carrabile questo percorso alternativo, garantendo tutte le indispensabili misure di sicurezza. L’arteria che fungerà da by-pass è lunga circa cinquecento metri e i lavori dovrebbero concludersi entro un mese.