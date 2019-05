Un seltz al limone e l’incasso

CATANIA – Rapinavano chioschi e tabaccai del Catanese. Già in carcere per altri motivi, i misterbianchesi Giovanni Santoro (42 anni) e Vincenzo Solimene (22) sono stati individuati dai carabinieri come responsabili di un colpo al “Chiosco della Vittoria” di San Pietro Clarenza il 10 febbraio scorso, assieme al 24enne R. S..

Con il volto coperto dai cappucci delle felpe e dal casco da moto hanno portato via circa 2.000 euro. Solimene è stato inoltre ritenuto il colpevole di due rapine a tabaccai di Catania e Gravina il 12 e il 17 gennaio scorsi, quando (sempre con la faccia coperta) si era accaparrato 3.600 euro tra contanti e tabacchi.

Lui e Santoro hanno avuto la notifica del provvedimento rispettivamente nei carceri di Catania ed Enna. R. S. è stato rinchiuso a Piazza Lanza.