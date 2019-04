L’uovo dei pompieri ai bimbi ricoverati

CATANIA – Anche quest’anno, in occasione delle festività pasquali, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania hanno aderito al progetto “Un’autopompa in corsia”. I pompieri liberi dal servizio si sono recati presso alcuni reparti pediatrici ospedalieri per donare ai bambini ricoverati oltre 130 uova pasquali di cioccolata, acquistate da loro stessi

L’evento ha riguardato i reparti pediatrici dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, reparto di oncologia, del Policlinico di Catania, dell’ospedale di Caltagirone, e dell’ospedale di Acireale.