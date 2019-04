Catania, armi e droga tra i cavalli

Blitz nelle campagne di San Giuseppe La Rena: allevamento equino usato come copertura, sequestrata cocaina per un valore di 4 milioni di euro. In manette un 37enne. VIDEO

CATANIA – Blitz antidroga dei carabinieri di Catania nelle campagne di San Giuseppe La Rena, vicino all’aeroporto di Fontanarossa: sequestrata cocaina pura per un valore di oltre 4 milioni di euro. In manette per spaccio e detenzione di armi clandestine il 37enne Santo Sicali, custode dei terreni che utilizzava come copertura un allevamento di cavalli.

L’operazione si è svolta in un vasto appezzamento di terreno, pertinenza di due casolari, dove i militari, grazie anche al prezioso fiuto dei cani specializzati nella ricerca di droga e armi, hanno trovato 21 kg di cocaina pura, una pistola, una carabina, munizioni varie, materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per tagliare e confezionare la droga e circa 80.000 euro.