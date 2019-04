Alla spiaggia libera una tonnellata di rifiuti

CATANIA – Domenica delle Palme di grandi pulizie alla spiaggia libera n. 1, che a distanza di due mesi dall’ultimo intervento straordinario è stata nuovamente “alleggerita” dai cittadini etnei con l’aiuto della Dusty, l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti a Catania.

Circa 60 di persone armate di guanti in lattice e sacchi trasparenti per la differenziata, si sono dati appuntamento per la seconda bonifica dell’arenile e di buona parte del parcheggio. Sono stati raccolti 100 kg di legno (tra cui pallet con chiodi arrugginiti); 400 kg di plastica; 500 kg di vetro; 30 kg di imballaggi in cartone; una decina di kg di carta;

500 kg di rifiuti indifferenziabili e 3 pneumatici. E ancora sfalci di fogliame e siringhe.

Presenti anche nuclei familiari con bambini, così come studenti del liceo scientifico Ettore Majorana di San Giovanni La Punta (classe I b). Dusty ha impegnato due squadre di operatori e 3 mezzi.