Violenza disumana contro il cane: fermato

Castelvetrano: ventenne punisce il suo pastore maremmano in mezzo alla strada, arrivano i carabinieri

CASTELVETRANO (TRAPANI) – I carabinieri di Castelvetrano hanno denunciato il ventenne disoccupato I. C. per maltrattamento di animali. I militari sono stati allertati da alcuni cittadini che, allarmati dai lamenti e dai guaiti di un cane per la strada, hanno visto un giovane che si scagliava contro un esemplare femmina di maremmano abruzzese, sferrando violenti calci e trascinandolo dalle orecchie.

Qualcuno ha tentato di fermarlo. Il padrone aveva deciso di punire il povero animale che si era allontanato da casa. Il cane è stato consegnato alle cure del veterinario e poi portato al canile municipale di Castelvetrano, sequestrato penalmente al violento proprietario.