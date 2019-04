Presi due ladruncoli alle Zagare

GRAVINA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina hanno sorpreso un 29enne catanese che aveva appena rubato della merce dal negozio “The B” all’interno del centro commerciale “Le Zagare” di San Giovanni La Punta.

Nel parcheggio dello stesso centro commerciale è stato bloccato un 47enne che aveva portato via uno smartphone a una persona..

In seguito a controlli in strada è stato poi denunciato un 24enne per ricettazione: fermato a un posto di controllo, circolava a bordo di uno scooter Piaggio Free privo di targa, risultato rubato a Catania nel 2009.

Sono stati inoltre perquisiti e segnalati alla prefettura due giovani catanesi di 21 e 25 anni trovati in possesso di diversi grammi di marijuana.