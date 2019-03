MESSINA – Un ragazzo di 22 anni, G. C., è stato investito oggi pomeriggio da un’auto mentre era a bordo del suo ciclomotore nel Villaggio Aldisio, in via Andrea D’Anfuso a Messina.

Il motociclista è morto sul colpo, mentre il conducente dell’auto è fuggito ed è ricercato dalle forze dell’ordine.