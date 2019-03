Isis uccide italiano che combatteva per i curdi

Il fiorentino Lorenzo Orsetti muore in un’imboscata in Siria. Il padre: “Fieri di lui”

FIRENZE – L’Isis ha annunciato di aver ucciso ‘un crociato italiano’ a Baghuz, in Siria, pubblicando anche la foto del corpo. Lorenzo Orsetti, fiorentino di 32 anni, combatteva contro gli jihadisti dello Stato islamico con le milizie curde Ypg, legate al Pkk turco, al fianco del Siryan democratic force, l’alleanza delle milizie arabo e curde.

Era stato intervistato da giornalisti italiani come un combattente volontario a fianco dei curdi. Orsetti si trovava a Baghuz, dove è in corso la battaglia contro le ultime sacche di resistenza dell’Isis: con il suo battaglione sarebbe caduto in un’imboscata.

“Siamo orgogliosi di lui, della scelta che ha fatto, ma ora siamo distrutti dal dolore. Da un anno e mezzo, cioè da quando è partito, stavamo in angoscia, più contenti quando lo sentivamo al telefono, in ansia quando stavamo un periodo senza sentirlo”, dice il padre Alessandro Orsetti.