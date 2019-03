Volontari a raccolta per pulire il lungomare

CATANIA – Circa 20 sacchi pieni di rifiuti opportunamente differenziati: poco meno di 30 kg di plastica, 40 kg di legno, 20 di vetro e altrettanti 20 di cartone. E’ quanto hanno raccolto sulla scogliera della lungomare Ognina i volontari che hanno partecipato all’iniziativa lanciata sui social dal gruppo “RipuliAmo Catania”.

In tre ore di lavoro, dalle 10 alle 13, è stato ripulito il viale Artale Alagona, con particolare attenzione al borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e piazza Nettuno, punto di raccolta dove sono stati consegnati anche i guanti e i sacchi messi a disposizione dalla Dusty.

Vincenzo Torrisi fondatore della pagina Facebook che riunisce il gruppo “RipuliAmo Catania”, nato sul social nel 2014, ha coinvolto gli studenti della scuola in cui insegna e ha interpellato la Dusty per la pulizia della scogliera “pur che non rientri nelle sue competenze – ha spiegato – così come la zona della Plaia, perché abbiamo visto la grande disponibilità con cui la Dusty aderisce a iniziative di questo genere”.