Fuori per una festa: scatta il furto

BAGHERIA (PALERMO) – I carabinieri di Bagheria hanno fatto scattare provvedimenti nei confronti di 8 persone (una in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di dimora nel comune di residenza) ritenute responsabili di furto, minaccia e lesioni nel periodo compreso tra il luglio e il dicembre del 2017.

Secondo i militari sono loro che hanno preso di mira molte case di Bagheria e comuni limitrofi. Le abitazioni da colpire venivano individuate da una donna 40enne che studiava la vittima, informandosi, in particolare, sull’esistenza di eventi familiari che lasciassero presupporre l’assenza dalle case degli appartenenti al nucleo familiare (come matrimoni o altre cerimonie religiose), quindi segnalando ai propri complici il momento più opportuno per consumare il furto.

Le indagini hanno permesso di identificare gli autori di ben 16 furti e individuare alcuni dei canali di ricettazione utilizzati dal gruppo. Inoltre è stato appurato come in una circostanza alcuni indagati, dopo essere stati visti da un cittadino armeggiare in maniera sospetta nei pressi di un’abitazione, avessero minacciato di morte e malmenato quest’ultimo con una mazza da baseball. Per l’esecuzione dei provvedimenti sono stati impegnati circa 60 carabinieri.