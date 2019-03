Spacciava in coppia con un minorenne

Catania . Blitz in via Plebiscito: 17enne bloccato mentre prende in consegna un chilo di marijuana da un 34enne

CATANIA – I carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 34enne Giuseppe Indelicato e C.G. di 17 anni per spaccio di droga.

Teatro dell’operazione antidroga il cuore del quartiere San Cristoforo, precisamente la via Plebiscito, altezza piazza San Cristoforo, dove ieri sera i militari seguendo i movimenti del 34enne, giunto in bici, lo hanno visto affidare una voluminosa busta al 17enne che, prendendola in consegna, si stava per allontanare.

L’intervento a sorpresa dei militari ha consentito di bloccare e ammanettare i due e sequestrare più di un chilo di marijuana. Il minorenne è stato associato al centro di prima accoglienza di via Franchetti a Catania, mentre il Indelicato attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.