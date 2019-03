Catania, finto tecnico truffa negozianti

Si presenta nella attività del centro storico in assenza dei titolari e chiede soldi ai dipendenti per prestazioni professionali mai effettuate. La denuncia di un commerciante

CATANIA – Finto tecnico si presenta in un locale del centro storico di Catania chiedendo denaro per prestazioni professionali mai effettuate.

Secondo quando denunciato dal titolare di una nota gelateria in piazza teatro Massimo, il truffatore si presenterebbe ai dipendenti delle attività in assenza dei proprietari vantando crediti per lavori di manutenzione eseguiti in precedenza e ancora da saldare.

“Questo signore, mentre ero fuori per delle commissioni, si è presentato stamattina alla cassa del mio locale fingendo di essere un tecnico e chiedendo alle mie collaboratrici 60 euro per avere effettuato la sostituzione della ventola di un frigorifero il giorno precedente – spiega Santino Comis – Per avvalorare la sua richiesta l’uomo faceva finta di parlare con me al telefono, così le mie ragazze, in buona fede, gli hanno consegnato il denaro, ma ovviamente la telefonata era inventata, l’intervento non era mai stato richiesto e la prestazione professionale non è mai avvenuta”.

Secondo quanto riferito dalle collaboratrici al titolare della gelateria vittima della truffa, l’uomo era alto e con pochi capelli, aveva l’apparente età di 50 anni, indossava un paio di occhiali da vista con le lenti spesse e una felpa con il cappuccio.

L’episodio, che potrebbe non essere un caso isolato, è già stato denunciato agli organi competenti che si sono attivati per trovare il truffatore. “Riteniamo giusto divulgare quanto accaduto per mettere in guardia i commerciati del centro storico di Catania e per evitare che quest’uomo riesca a commettere altre truffe”.