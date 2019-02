L’ultimo addio a Lorenzo e Marghe

Tragedia a Santa Maria La Scala . Ad Acireale lutto cittadino e polemiche per il Carnevale, ma il sindaco conferma: “Si farà” . Si lavora per trovare Enrico, il terzo ragazzo disperso

CATANIA – E’ lutto cittadino oggi ad Acireale in occasione dei funerali del 27enne Lorenzo D’Agata e della 21enne Margherita Quattrocchi. Le esequie di Margherita saranno celebrate alle 10 in cattedrale e quelle di Lorenzo nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati.

Oggi sarà osservato un minuto di silenzio nelle scuole e negli uffici pubblici e ci sarà un momento commemorativo cui parteciperanno le istituzioni, associazioni e la comunità cittadina a Santa Maria la Scala. Nella frazione marinara di Acireale sempre oggi è stata organizzata una fiaccolata commemorativa e di solidarietà.

POLEMICHE PER IL CARNEVALE. Nonostante le polemiche il Carnevale non si fermerà. “Non avremmo potuto immaginare di vivere una situazione così dolorosa – dice il sindaco Stefano Alì -, questi giorni sono di profonda tristezza, ma il Carnevale è un patrimonio di tutti, non soltanto della nostra comunità, è un evento pubblico che utilizzeremo per ricordare con sensibilità e partecipazione tre ragazzi che non ci sono più e raccomandare ai giovani la massima attenzione e il rispetto per la vita”.

SI CERCA ANCORA ENRICO. Sono riprese stamattina all’alba le ricerche del ventiduenne Enrico Cordella, il terzo ragazzo travolto nel mare del porticciolo di Santa Maria la Scala che risulta ancora disperso. Partecipano personale e mezzi della capitaneria di porto di Acireale, due motovedette e un elicottero e con i sommozzatori dei vigili del fuoco e una squadra di terra.

IL RECUPERO DEI DUE CORPI. Il cadavere di Lorenzo era stato avvistato dall’equipaggio di un elicottero del secondo nucleo aereo della guardia costiera di Catania, un miglio e mezzo a sud di Santa Maria la Scala, in località Santa Maria delle Grazie. Quello di Margherita è stato avvistato dall’equipaggio di un elicottero in mare aperto. Entrambi sono stati recuperati da una motovedetta.

Ieri sono entrati in azione anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, nonostante il mare ancora mosso, mentre loro colleghi, da terra, hanno controllato la zona con droni.

Sull’area anche un elicottero della marina militare, alzatosi in volo dalla base di Maristaeli, che ha preso il posto di quello della guardia costiera.

L’auto sulla quale erano i tre giovani è stata trovata vuota dai sommozzatori dei vigili del fuoco e recuperata: era nei fondali all’imboccatura del porticciolo. Di mattina era stato recuperato il paraurti dell’auto con la targa e il portafogli di uno dei tre giovani.

Secondo una prima ricostruzione i tre domenica pomeriggio erano su una Fiat Panda posteggiata sul molo del porticciolo per guardare il mare mosso quando un’onda anomala ha trascinato la vettura in mare. Stavano aspettando un’amica, che doveva raggiungerli dopo il lavoro.

La tragedia sarebbe stata notata da un testimone che ha lanciato l’allarme. I familiari dei tre dispersi sono stati alloggiati in una stanza del porto messa a disposizione dal Comune di Acireale.