I carabinieri li notano mentre tentano di forzare una Fiat Panda in via De Curtis: due giovani in manette

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco (Ct) hanno arrestato Gabriele Recupero di 23 anni e Ivan Scuderi di 22, entrambi di Belpasso, per tentato furto aggravato.

Una pattuglia li ha sorpresi domenica notte a bordo di una Fiat Panda, regolarmente parcheggiata in via Antonio de Curtis, mentre tentavano di forzare il blocco accensione per avviarne il motore e fuggire via.