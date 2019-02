CATANIA – Un nuovo spettacolo per l’associazione culturale catanese Pensieri Riflessi, il secondo della stagione teatrale e dunque per tradizione il più innovativo del cartellone. Sabato prossimo alle 20,30 e domenica alle 18.30 al Nuovo teatro Sipario Blu di Catania (via dei salesiani 2) andrà in scena Il barbiere di Siviglia.

“Un capolavoro celebrato da più di due secoli – sottolinea l’associazione -, tuttavia non a tutti è noto che la celebre rielaborazione musicata prima da Paisiello, e portata al successo nella successiva rielaborazione di Rossini su libretto di Cesare Sterbini, è tratta da una pièce teatrale di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, un musicista avventuriero divenuto, grazie alla sua sagacia e a fortunati matrimoni, segretario di Luigi XV e autore, tra l’altro, anche dell’altro celeberrimo testo Le nozze di Figaro, musicato da Mozart. Ed è proprio la versione in prosa quella scelta, elaborata e diretta dalla regista Paola Marchese, che vuole regalare una versione fruibile a un pubblico contemporaneo, arricchita da piccole chicche musicali di Rossini in chiave moderna. Un esperimento unico nel suo genere attraverso cui Pensieri Riflessi si augura, ancora una volta, di poter stupire la platea”.

Sul palco Andrea Piccione, Marcello Marchese, Flavia Angioni, David Marchese, Alessandro Caruso, Paola Marchese, Giovanni Scuderi, Alberto Pulvirenti, Mario Pidone, Carmelo Nicolosi. E con la partecipazione di: Valeria Grasso, Valentina Marletta, Ivan Oliveri, Stella Russo, Cristina Emmi, Cristina Ragusa, Tiziana Santonocito, Gaetano Scuderi, Greta Squatrito. La Band dal vivo: Alberto Pulvirenti, Francesco Nicolò, Giuseppe Romeo. Il corpo di ballo Shen Project: Erika Di Stefano, Giordana Lizzio, Veronica Sambataro, Gaia Scalia. Regia: Paola Marchese.