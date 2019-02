Il popolo cinquestelle assolve Salvini

Voto on line: il 59% dice no al processo per il caso Diciotti. Il vicepremier leghista: “Li ringrazio per la correttezza”. Di Maio: “Questa è democrazia”. Oggi tocca alla Giunta del Senato

ROMA – No al processo di Matteo Salvini sulla vicenda Diciotti. Il Movimento 5 Stelle emette on-line il suo responso. Non senza travaglio: il voto sull’immunità al vicepremier leghista spacca gli alleati. La piattaforma Rousseau, che in genere consegna risultati plebiscitari, questa volta vede i 52.417 votanti schierarsi per il 59,05% a favore del no al processo, il 40,95% per il sì.

“Li ringrazio per la fiducia, ma non è che sono qui a stappare spumante o sarei depresso se avessero votato al contrario – ha commentato il vicepremier Matteo Salvini -. Sarei stato disponibile ad affrontare anche qualsiasi altro voto, non ho problemi. Se uno ha la coscienza a posto come ce l’ho io non vive con l’ansia”.

“Manderò un sms a Luigi Di Maio. Lo ringrazio per la correttezza, l’avrei ringraziato anche se il voto fosse stato diverso perché lui si era espresso in maniera chiara. In democrazia – ha aggiunto – il popolo è sovrano. I Cinquestelle sono stati sempre duri, ma per altri tipi di reati: di solito i parlamentari venivano processati per truffa, corruzione. Questo era un atto politico per il bene degli italiani, ne ero convinto io e anche la maggioranza dei loro elettori”.

“Abbiamo fatto decidere i nostri iscritti, noi lo facciamo da anni. I nostri iscritti decidono e noi portiamo avanti quella linea – ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio -. Se sul caso Diciotti fosse uscita l’altra linea avrei portato avanti quella perché in M5s lasciamo spazio alla democrazia. Se lo avessero fatto le altre forze politiche ora non starebbero all’opposizione”.

“Il governo va avanti, come tanti italiani ci chiedono. Ad aprile c’è da far partire il reddito di cittadinanza e ci sono da fare tante altre cose”, ha concluso Di Maio al termine dell’assemblea congiunta M5s.

OGGI IL VOTO ALLA GIUNTA DEL SENATO. La Giunta per le Immunità di Palazzo Madama chiamata a decidere sul caso della nave Diciotti è convocata nell’Aula di sant’Ivo alla Sapienza per le 13.30. Il presidente della Giunta Maurizio Gasparri dovrebbe fare una sua “breve replica” agli interventi che ci sono stati nei giorni scorsi da parte dei commissari.

Poi sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla proposta presentata da Gasparri la scorsa settimana che è per dire no all’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’ Interno Matteo Salvini chiesta dal Tribunale di Catania. L’accusa è sequestro di persona aggravato per non aver fatto scendere dalla nave militare Diciotti 177 migranti.

“Nel giro di due ore al massimo – assicura Gasparri – si arriverà al voto, con scrutinio palese, cioè per alzata di mano”. La Giunta è composta da 23 senatori così ripartiti: 7 del M5s, 4 di Fi, 4 del Pd, 4 del gruppo Lega-Partito sardo d’azione, 1 di Leu (Grasso), 1 del gruppo Misto (Gregorio De Falco ex M5s che ha già annunciato il suo sì all’autorizzazione a procedere per Salvini), 1 senatore delle Autonomie e 1 di Fratelli d’Italia.

E i 5 stelle ovviamente fanno la differenza. Al momento sono d’accordo con Gasparri, cioè per il no all’autorizzazione: i 4 di Fi (non si sa se potrà partecipare alla seduta Grazia D’Angelo che è in maternità), 1 esponente di FdI, i 4 della Lega, 1 senatore delle Autonomie. Per un totale di 10 (o 9 a secondo della presenza o meno della D’Angelo).

Gasparri, nonostante sia presidente (per prassi di solito non votano) dovrebbe votare in quanto relatore. Mentre sono favorevoli a far processare Matteo Salvini i 4 parlamentari del Pd, quello di LeU, De Falco. Sei in tutto.

Quindi l’ago della bilancia lo sposterà la “pattuglia” del M5s. Se dirà sì al processo e quindi alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania, il drappello dei favorevoli all’autorizzazione a procedere saranno 13. In caso contrario, cioè se i pentastellati andassero a ingrossare le fila del no all’autorizzazione, come proposto da Gasparri, i contrari sarebbero 17 (o 16). In ogni caso, dovrà poi essere l’Aula di palazzo Madama a dire l’ultima parola sulla vicenda. E anche qui il voto sarà palese.