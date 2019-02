Catania, guai per il collezionista di armi

Denunciato un imprenditore: in casa sua trovati 39 tra fucili, pistole, carabine e balestre detenuti illegalmente

CATANIA – La Polizia di Catania ha denunciato un imprenditore per detenzione illegale di armi e munizioni. Da un controllo sono risultate ben 39 armi, tra pistole, fucili, carabine, balestra e armi bianche, senza che fosse mai stata presentata istanza di collezione.

Alcune di queste, addirittura, appartenenti a terzi, si sono rivelate essere state detenute illegalmente così come anche un corposo munizionamento, per uso caccia e per armi corte comuni da sparo, oltre a materiale esplodente.

Inoltre, non sono stati ritrovati fucili dichiarati come detenuti legalmente presso il proprio domicilio. E’ stato accertato dunque che una parte delle armi, appartenute a soggetti deceduti oltre 40 anni prima, erano state trasferite dall’originario luogo di detenzione a quello del ritrovamento senza alcuna autorizzazione e senza segnalarne il possesso. Tutte le armi e le munizioni sono state sequestrate.