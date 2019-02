Aci Sant’Antonio, Indic fiuta la droga

In casa anche proiettili: arrestati un 35enne e la convivente

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – Droga e proiettili in casa: i carabinieri hanno arrestato il 35enne Gianluca Caruso e la convivente di 19 anni ad Aci Sant’Antonio.

I militari hanno fatto irruzione in via Beppe Meazza e grazie anche al fiuto del pastore tedesco Indic hanno scovato e sequestrato oltre 70 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte allo smercio e 2 piante di canapa indiana. Nel corso della perquisizione sono state inoltre trovate anche 4 cartucce cal. 9×19 parabellum e 2 cartucce cal. 7,65 e 6,35.