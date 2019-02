Palermo . L’85enne Giuseppa Cozzo è rimasta intossicata nel suo appartamento in via Trabucco

PALERMO – Una donna di 85 anni, Giuseppa Cozzo, è morta in casa intossicata dal monossido di carbonio prodotto da una stufa che aveva in casa, in via Trabucco a Palermo. Il corpo della donna è stato trovato dai vigili del fuoco chiamati dai sanitari del 118 e dagli agenti di polizia.