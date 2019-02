Troppa pioggia, chiuso tratto della A18

Buche pericolose tra gli svincoli di Giardini Naxos e Roccalumera in direzione Messina

MESSINA – Il comitato operativo per la viabilità, riunitosi in prefettura a Messina, ha disposto la chiusura al traffico automobilistico sulla A18 nel tratto compreso fra gli svincoli di Giardini Naxos e Roccalumera in direzione Messina, a causa delle forti piogge.

“La misura è stata necessaria in seguito alla formazione di alcune buche lungo la carreggiata Catania-Messina, nel tratto, già caratterizzato dal doppio senso di marcia”, afferma una nota.

I mezzi provenienti da Catania usciranno dallo svincolo di Giardini Naxos e, percorrendo la strada statale 114, potranno reimmettersi sull’A18 attraverso lo svincolo di Roccalumera. I mezzi pesanti continueranno a percorrere l’autostrada, con l’istituzione di un senso unico alternato.