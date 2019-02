L’incidente sulla statale 121 in direzione Paternò, coinvolte tre macchine e un camion

CATANIA – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante sulla statale 121, ‘Catanese’, in direzione di Paternò, in territorio di Belpasso.

Sono scattate le operazioni di rimozione del mezzo pesante. Sul posto personale dell’Anas, della polizia stradale e carabinieri.