Catania: uccide il padre ottantenne e prova a gettare il cadavere in strada

Omicidio in via Sardegna: Gaetano Italia colpito dal figlio con un corpo contundente. I vicini vedono tutto e chiamano la polizia

CATANIA – Il corpo di un ottantenne, Gaetano Italia, ucciso utilizzando un corpo contundente è stato trovato in strada, in via Sardegna 15, a Catania. Secondo i primi rilievi della polizia l’anziano potrebbe essere stato assassinato in un altro posto rispetto al luogo del ritrovamento del cadavere. Sull’omicidio ha aperto un’inchiesta la Procura.

La squadra mobile della Questura sta svolgendo accertamenti sulla personale dell’uomo. L’assassino potrebbe essere uno dei figli della vittima. Secondo una prima ricostruzione l’omicida, dopo avere ucciso il padre nell’abitazione di quest’ultimo, avrebbe cercato di ‘sbarazzarsi’ del cadavere portandolo in strada, ma sarebbe stato visto da alcuni passanti che hanno avvertito la polizia.

Alcuni abitanti della zona successivamente avrebbero tentato di aggredirlo, ma è intervenuta la polizia a proteggerlo. L’allarme è stato dato alla polizia da una chiamata anonima che segnalava la presenza di un corpo dentro un mobile abbandonato in via Sardegna. Secondo quanto hanno riferito dai vicini di casa agli investigatori tra il padre e uno dei figli da tempo c’erano continui litigi.