Siracusa si mobilita per la Sea Watch: “Tutti i migranti devono sbarcare”

SIRACUSA – #Facciamoliscendere è l’hashtag creato sui social network da un gruppo di associazioni e organizzazioni che chiedono lo sbarco dei 47 migranti a bordo della Sea Watch, che si trova a un miglio dalle coste siracusane nella rada di Santa Panagia.

L’evento da condividere sui social per invitare il maggior numero di cittadini a dare un segno dell’accoglienza all’equipaggio della nave e ai loro ospiti. I promotori dell’iniziativa hanno organizzato un presidio sulla costa della Baia di Siracusa.

Tra i partecipanti anche ActionAid, presente con staff e attivisti a Siracusa. “Accogliamo con molto favore la richiesta della Procura dei minori di Catania di far sbarcare i minori – sottolinea in una nota ActionAid – tuttavia evidenziamo il pericolo di questa opzione politica che si è configurata in altre vicende: crediamo infatti che tutte le persone migranti, inclusi gli uomini adulti debbano avere tutele e accesso ai diritti. Per questo ActionAid chiede che tutte le persone a bordo della Sea Watch vengano immediatamente fatte sbarcare”.

Anche una delegazione di attivisti di Mediterranea sarà presente al presidio davanti al municipio di Siracusa. “I 47 naufraghi della Seawatch3 devono sbarcare e ricevere l’assistenza a cui hanno diritto”, scrive su twitter Mediterranea Saving Humans, la piattaforma delle associazioni italiane che con Nave Mare Jonio si alterna nel mare Mediterraneo con Open Arms e Sea Watch.

“Già da ieri Mediterranea ha chiesto, nel rigoroso rispetto della legge del mare, che il governo italiano assegni alla Sea Watch 3 il porto di Siracusa come Pos (Place of Safety) e ha incaricato il proprio legal team di monitorare con attenzione l’evolversi della situazione e di segnalare all’autorità giudiziaria qualsiasi comportamento in contrasto con il vigente quadro normativo”.

Malgrado tutti questi appelli, il ministro Salvini resta inflessibile: “Possono indagarmi e minacciarmi, ma io non cambio idea. In Italia si entra rispettando leggi e regole, per gli scafisti e i loro complici i porti italiani sono e resteranno chiusi. Nave olandese di Ong tedesca? Amsterdam o Berlino vi aspettano”.