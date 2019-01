Catania, nascondeva la droga nell’aiuola

Controlli a San Giovanni Galermo: le dosi di marijuana trovate sul retro di un condominio, in manette un 26enne

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Angelo Carcione, 26 anni, per spaccio di droga. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo nel rione di San Giovanni Galermo dopo averlo notato nascondere alcune buste in un’aiuola, sul retro di un condominio.

Nell’aiuola individuata dai poliziotti sono state trovate due buste con 54 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 57 grammi.

In casa di Carcione sono stati trovati altri 230 involucri e 11 sacchetti contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 1.410 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Carcione è stato trasferito nel carcere di Catania – piazza Lanza.