“Aiutateci a salvare Calogero”

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di aiuto dei familiari di Calogero Gliozzo, un ragazzo di 27 anni di Nissoria, in provincia di Enna, che lotta contro una grave malattia degenerativa.

Ciao, siamo le sorelle di Calogero. Nostro fratello, che oggi ha 27 anni, da quasi due lotta contro un linfoma aggressivo che gli ha fatto interrompere gli studi e tutto quello che potete immaginare può esserci nella vita di un giovane uomo che si prepara al futuro. Da due anni viviamo una situazione che si è fatta ogni giorno più grave. Il Linfoma di cui soffre ha resistito a più linee di terapia, il che significa che la chemioterapia non ha avuto l’effetto che avremmo sperato. AIUTATECI A SALVARE LA VITA DI CALOGERO. Studente alla facoltà di Economia, dagli studi sulle strategie di mercato alla poesia, la sua grande passione, non ha mai vacillato in questi due anni in cui ha iniziato la spola tra la Sicilia e Pavia per tentare di sconfiggere il cancro. La sua forza e la sua determinazione sono rinomate tra tutti quelli che lo conoscono, un leone è nella sua copertina Facebook e le parole sono il mezzo con cui tenace chiede alla vita di resistere.

Oggi l’ultima possibilità di cura è una terapia molto costosa che non è disponibile per lui in Italia. La Car-T consiste in un complesso procedimento in cui alcune cellule del sistema immunitario vengono prelevate dal paziente, geneticamente modificate in laboratorio per poter riconoscere le cellule tumorali e poi re-infuse nello stesso paziente.

Calogero sta lottando contro il suo male in questo momento per poter accedere alla cura e poterne usufruire all’ estero nel minor tempo possibile. Il costo della terapia è fuori dalla nostra portata, noi e i nostri genitori abbiamo affrontato due anni di sacrifici con tutto il nostro impegno e le nostre possibilità, ma a questo punto abbiamo bisogno di tutti voi. I costi della terapia possono superare i 475 mila dollari. Cifre che spaventano ma abbiamo grande fiducia che ognuno di voi possa aiutarci! Il trattamento viene definito rivoluzionario e speriamo che possa essere disponibile in Italia per i pazienti come nostro fratello, che come lui, stanno lottando contro un male oscuro che toglie sogni e possibilità.

Ci stiamo muovendo in fretta nella speranza che Calogero sia pronto ad affrontare anche questa cura e che noi siamo in grado di poterla affrontare in termini economici. CHIEDIAMO IL VOSTRO AIUTO Vi preghiamo di effettuare la donazione su questo sito e di non avviare iniziative che non possiamo controllare. Il vostro sostegno ci è di grande conforto. Ringraziamo tutti voi per la solidarietà e l’affetto che ci state dimostrando a nome nostro e dei nostri genitori. Con gratitudine immensa Sandra e Valentina Gliozzo.

Per Calogero è stata organizzata una raccolta fondi all’indirizzo: https://www.gofundme.com/aiutiamo-Calogero? fbclid=IwAR0fACEleK9dIapELXlVxVf9jGe2ZnA9CwBXMuYzu1Gm0_dJtafE9wR1_TI