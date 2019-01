Auto in fiamme, circonvallazione in tilt

Catania . Una macchina è andata a fuoco all’altezza della rotonda di San Nullo in direzione Misterbianco, traffico bloccato per ore

CATANIA – Circonvallazione di Catania in tilt oggi pomeriggio a causa di un incendio un un’auto avvenuto tra Nesima e San Giovanni Galermo. Nello specifico avrebbe preso fuoco una macchina a gasolio e lo sversamento del carburante sull’asfalto avrebbe creato non pochi disagi agli automobilisti in transito.

Pochi minuti dopo le 17.06, orario in cui è stata avvertita la centrale operativa dei vigili del fuoco di Catania, il traffico in tutta la circonvallazione in direzione Misterbianco è rimasto paralizzato, persino i mezzi di soccorso hanno avuto difficoltà a raggiungere la zona della rotonda di San Nullo, dove si era sviluppato l’incendio.