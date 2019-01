“Se entrate in casa vi cerco e vi sparo”

Paternò. Minacce ai carabinieri arrivati per una perquisizione: in manette pusher, nascoste nella pattumiera 25 dosi di marijuana

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 27enne Marco Di Leo (già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza per dei reati contro il patrimonio commessi in provincia di Siracusa), per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e detenzione finalizzata allo spaccio di droga.

Il giovane durante una perquisizione dei carabinieri in casa, ha opposto resistenza impedendogli di accedere, gridandogli contro: “Se entrate in casa vi vengo a cercare e vi sparo”.

I militari sono comunque entrati nell’abitazione dove hanno trovato 25 dosi di marijuana nascoste nel fondo di una pattumiera, un bilancino elettronico di precisione e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi.