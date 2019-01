PALERMO – I carabinieri forestali hanno sequestrato una tigre in un circo che si trova a Palermo dai primi di dicembre nella zona di Brancaccio. Nel corso dei controlli i militari hanno trovato che il microchip dell’animale era di un’altra tigre morta tre anni fa. Sono in corso indagini. Intanto l’animale è stato affidato sempre al circo, ma nei prossimi giorni una società specializzata porterà l’animale in un centro in Emilia Romagna.