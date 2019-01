Scontro tir-auto, 3 morti sulla A18

MESSINA – Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A18 Catania-Messina, all’altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea, che ha coinvolto un tir e un’automobile.

La Polizia stradale di Messina ha comunicato che una delle vittima è un collega che si trovava sul posto per un precedente incidente. Il poliziotto sarebbe stato investito in pieno da un’auto. Sul posto sono ancora in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.