PALERMO – Una piantagione indoor con 151 arbusti di marijuana è stata scoperta la notte scorsa notte dai carabinieri in un cunicolo sotterraneo sotto un padiglione dello Zen 2 di Palermo. La coltivazione aveva un impianto di areazione composto da un sistema di ventole per il ricambio dell’aria, diverse lampade alogene in alluminio, complete di paraluce, essenziali per il riscaldamento. Sono intervenuti i vigili del fuoco per consentire ai militari di raggiungere la stanza sotterranea dove era stata allestita la piantagione. I tecnici dell’Enel hanno confermato l’allaccio abusivo che alimentava la coltivazione. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.(ANSA).