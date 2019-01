Augusta, smantellata banda dello spaccio

AUGUSTA (SIRACUSA) – I carabinieri in un’operazione antidroga hanno arrestato Carmela Castro, 48 anni di Augusta (che era ai domiciliari per un’altra accusa) e hanno notificato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ad altri cinque indagati.

Sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti. Secondo le indagini tra ottobre 2016 e settembre 2017, il gruppo costituito da tre donne e tre uomini, avrebbe gestito lo spaccio di droga ad Augusta (Sr). I carabinieri hanno sequestrato 150 grammi di cocaina e 1.300 euro.

Dalle indagini è emerso che Castro Carmela aveva un ruolo centrale nella gestione e organizzazione dell’attività di spaccio, sfruttando canali catanesi per l’approvvigionamento della droga, si avvaleva di I.D., 45 anni di Augusta, per il procacciamento dei clienti, di C.V., 48 anni, per la custodia del denaro provento dell’attività di spaccio e di F.B., 38 anni di Augusta, per il ruolo di corriere, affidando agli altri componenti del gruppo, S.S.51 anni di Augusta e S.P. 23 anni di Augusta, l’incarico di gregario.