Scivola con lo scooter, muore un 15enne

MESSINA – Un ragazzo di 15 anni, Mattia Calcavecchia, è morto dopo un impatto con il suo scooter a Caronia (Me). Il giovane, era sul suo ciclomotore nei pressi della circonvallazione quando, per cause ancora da appurare, è scivolato finendo contro una ringhiera e morendo sul colpo. Vigili urbani e carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.