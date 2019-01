Sorpresi a rubare nelle piscine di Nesima

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato Simone Inserra, 33 anni, Ernesto Leonardi, 22 anni, e Domenico Leonardi, 35 anni, per tentato furto.

Grazie alla segnalazione di un cittadino giunta al 112, una gazzella è intervenuta in via Filippo Eredia, presso le piscine comunali nel quartiere Nesima, per bloccare e ammanettare il terzetto che, dopo aver portato via materiale della struttura esterna, stava letteralmente segando il cancello in ferro di una delle entrate per rubarlo, poter accedere all’interno e razziare altro materiale.