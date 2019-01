Manovale ucciso nel Palermitano

PALERMO – Un giovane di 36 anni, incensurato, Vincenzo Greco, manovale edile è stato ucciso stasera a colpi d’arma da fuoco a Portella della Paglia a Belmonte Mezzagno (Pa). Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Greco era diretto all’allevamento di animali che gestiva insieme ai fratelli. I killer lo hanno affiancato mentre era al volante di un fuoristrada, un Mitsubishi. Poi hanno iniziato a sparare. L’omicidio è avvenuto in una zona di campagna sulla strada provinciale 38 che collega Belmonte a Santa Cristina Gela. Greco ha due fratelli anche loro manovali edili. Le indagini sono coordinate dalla Dda di Palermo.

Il suocero di Vincenzo Greco era Filippo Cassella ucciso a 32 anni il 10 marzo del 1994. In quel delitto rimase ferita un’altra persona. Fu uno dei tanti omicidi che insanguinarono quella zona nel palermitano in un periodo di guerra tra i clan mafiosi per accaparrarsi il potere. La vittima di stasera era allora 12 enne. Gli investigatori stanno comunque interrogando e amici e familiari per tentare di chiarire il movente di questo assassinio.