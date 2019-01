Calatabiano, in casa droga e denaro falso

CALATABIANO (CATANIA) – Spacciava droga e denaro falso: i carabinieri di Calatabiano hanno arrestato imprenditore 36enne. In un territorio considerato dagli investigatori quale avamposto della provincia etnea per il traffico e lo spaccio di droga, da immettere al dettaglio nelle vicine Giardini Naxos e Taormina (Me), la scorsa notte i militari hanno fatto irruzione in casa del 36enne dove hanno trovato 4 buste di plastica con un chilo di marijuana, nascoste in un armadio della camera da letto, e 3 banconote da 50 euro risultate falsificate. Le banconote, tramite il Nucleo Carabinieri Banca d’Italia di Catania, saranno inviate agli esperti di Roma per stabilirne l’autenticità.