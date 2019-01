Calci in faccia al giovane disabile

Il pestaggio in una sala ricevimenti di Marsala durante la festa di Capodanno

MARSALA (TRAPANI) – Il trentaduenne Manlio Valenti, figlio dell’ex sindaco di Petrosino Biagio, con handicap di deambulazione e di parola a causa di un incidente stradale del quale è stato vittima da ragazzo, è stato aggredito e picchiato in una sala ricevimenti di Marsala nel corso della festa di Capodanno.

Mentre attraversava la sala per raggiungere la postazione del dj avrebbe chiesto a un giovane di farlo passare più volte e non ottenendo risposta lo ha toccato. L’altro lo ha strattonato facendolo cadere a terra, prendendolo a calci in faccia e fratturandogli il setto nasale. La prognosi di guarigione è di 30 giorni.

La notizia è uscita dopo la presentazione della denuncia alla Procura di Marsala. Nella querela il giovane afferma di non conoscere il suo aggressore – che era in compagnia di una ragazza – ma che i titolari della sala lo conoscono bene, pur non avendo dato indicazioni sulla identità.