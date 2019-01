Uno con la pistola, l’altro col martello

PATERNO’ (CATANIA) – Il 26enne Emanuele Pedalino e il 35enne Salvatore Davide Serrano sono stati arrestati dai carabinieri di Paternò per due tentate rapine nello scorso agosto. La prima ai danni di “Oro e argento”, in via Vittorio Emanuele, la seconda nei confronti di un’anziana.

I militari hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona del negozio, dove i due si sono presentati con una pistola e un martello, e sono riusciti a seguire il loro percorso dopo la fuga, arrivando a identificarli nonostante avessero dei passamontagna.

Qualche giorno dopo Pedalino e Serrano hanno provato a strappare una collana dal collo di una ultrasessantacinquenne, facendola cadere a terra e procurandole un trauma cranico. I carabinieri stanno cercando di capire se i due sono responsabili anche di altri colpi.