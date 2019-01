E’ morto il giornalista Michele Tosto

Catania: aveva 64 anni. Cresciuto alla scuola di Cannavò e Prestinenza ha seguito il calcio per una vita. Il messaggio del club rossazzurro

CATANIA – E’ morto a Catania il giornalista Michele Tosto. Avrebbe compiuto 65 anni il prossimo mese di giugno. Cresciuto nella redazione dell’Espresso sera, è stato per anni vice capo servizio della redazione sportiva del quotidiano ‘La Sicilia’ ed era cresciuto alla scuola di Candido Cannavò e Luigi Prestinenza.

Cantore del Catania calcio, era un esperto di calciomercato e aveva istituito nelle pagine sportive del quotidiano catanese quella dedicata al calcio giovanile.

“Esprimiamo sincero cordoglio – scrive la società rossazzurra – per la scomparsa di Michele Tosto, capace di raccontare per decenni la storia dello sport siciliano con grande professionalità, intelligenza e stile, rappresentando inoltre un punto di riferimento per la crescita di una generazione di cronisti. Ai familiari dello stimato giornalista, giungano le condoglianze del nostro club”.