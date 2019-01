Dal Codacons lo sportello “Sos terremotati”

CATANIA – Il Codacons lancia oggi lo “Sportello sos terremotati” con sedi a Catania e Aci Sant’Antonio per fornire consulenza legale gratuita in favore della popolazione colpita dagli eventi sismici di Santo Stefano, che ha colpito Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea.

Gli sportelli sono attivi a Catania in via Musumeci 171, responsabile l’avv. Lorena Natascia Grasso, e ad Aci Sant’Antonio in via Marchese di Casalotto n. 120, responsabile l’avv. Veronica Russo.