Le condizioni del mare non hanno consentito agli aliscafi di raggiungere la piccola isola delle Eolie

MESSINA – Delusione tra gli abitanti dell’isola eoliana di Filicudi: il prete designato dall’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla non è arrivato e non è stata celebrata la messa per la veglia di Natale.

I mezzi di linea hanno viaggiato a causa delle avverse condizioni meteo-marine così la chiesa di Santo Stefano è stata probabilmente l’unica in Italia dove questa notte non è stata celebrata la messa di Natale.