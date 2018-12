La sbatte sul muro e le strappa l’anello, ma lei lo conosce e lo fa arrestare

CATANIA – La polizia ha arrestato il 37enne catanese Antonino Pardo per rapina. Ieri mattina alle 9 gli agenti sono stati contattati da una donna in lacrime che ha raccontato di essere stata afferrata per il collo da un uomo e sbattuta violentemente al muro, quindi minacciata di morte. Dal momento che non aveva denaro, il malfattore le ha sfilato brutalmente dal dito un anello.

L’episodio è avvenuto mentre camminava nel centro storico, in via Invalidi di guerra. La donna ha dichiarato di conoscere l’assalitore, fornendo il nome e una dettagliata descrizione. Pardo, già noto ai poliziotti, è stato rintracciato presso l’attività lavorativa del padre, dove si era rifugiato.

Con sé aveva ancora l’anello. La donna è stata accompagnata in ospedale, dove le è stata diagnosticata una prognosi di 12 giorni per trauma al dito della mano sinistra.