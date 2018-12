Clochard ucciso, sedicenne confessa: trovate scarpe sporche di sangue

PALERMO – E’ stato fermato nella notte il ragazzino sedicenne rom sospettato di essere l’aggressore di Aid Abdellah, francese di 56 anni, ucciso domenica notte e trovato morto sotto i portici di piazza Ungheria a Palermo. Ieri era stato interrogato per molte ore fino a tarda sera.

I carabinieri hanno visionato i filmati provenienti dalle telecamere della zona e in un video si vedono due ragazzini che entravano di notte sotto ai portici e poi ne uscivano. Il giovane nomade sarebbe stato accompagnato da un altro rom di 12 anni. Gli atti del fermo sono subito stati trasmessi alla procura dei minori.

Il ragazzino ha confessato e ha detto al pm del tribunale per i minorenni di avere colpito con un spranga la vittima spiegando però che non voleva ucciderlo. Lo ha colpito per prendere qualche decina di euro che l’uomo teneva nel portafoglio. Forse ha preso anche il cellulare.

La presenza del minore in piazzale Ungheria è stata ripresa da alcune telecamere. Ma non si vede l’aggressione, né il minore con un oggetto contundente. Sia la spranga con la quale sarebbe stato colpito l’uomo che il telefono del clochard non sono stati trovati.

I carabinieri nel corso di una perquisizione hanno trovato in casa del ragazzo di 16 anni un paio di scarpe sporche di sangue e alcuni indumenti che sono stati sequestrati e spediti al Ris di Messina per la comparazione del dna. Per il 16 enne romeno che vive a Ballarò è stato disposto il fermo nel centro di prima accoglienza del Malaspina. Il 12enne, che per la sua età non è punibile, sarà mandato in una comunità alloggio per minori. Il ragazzino è orfano e vive con il fratello e la compagna.