A Catania milioni di luminarie fuorilegge

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato quasi 4.000.000 di articoli non conformi alle norme sulla sicurezza nella zona commerciale di Misterbianco.

In un locale aziendale e negli adiacenti depositi c’era materiale elettrico vario (soprattutto luminarie natalizie e tubi decorativi) costruito in paesi asiatici, sprovvisto della marcatura CE e delle necessarie indicazioni sull’utilizzo in sicurezza da parte del consumatore. Il titolare dell’attività, di nazionalità cinese, è stato segnalato alle competenti autorità.