CATANIA – All’alba di oggi è stato arrestato a Catania un uomo che aveva rubato piante ornamentali all’esterno di un’oreficeria nella zona di piazza Università.

A fermarlo sono stati i militari dell’esercito, che hanno poi chiamato la polizia. Il giovane è stato accompagnato in questura dove è stato identificato per il pregiudicato M. G. e indagato per furto.