Catania, in manette il figlio del boss

Armi e droga in casa di un 21enne, il padre è un noto esponente del clan Santapaola Ercolano attualmente detenuto

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato una pistola con matricola abrasa con 15 cartucce, una paletta in alluminio riportante al centro l’effige della Repubblica Italiana simile a quelle in dotazione alle Forze di Polizia e 36 grammi di marijuana in casa di un 21enne, S.F., figlio di un noto esponente del clan Santapaola Ercolano attualmente detenuto. I finanzieri avevano notato dei movimenti sospetti. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.