Adrano, armi e droga nel garage

ADRANO (CATANIA) – La scorsa notte agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato Nunzio Gangi, di 45 anni, e il sedicenne S. A. per spaccio di marijuana e detenzione illegale di armi e munizioni.

I poliziotti hanno individuato un garage, poi risultato al centro di traffici sospetti dei due. All’interno sono stati trovati 4,2 kg di marijuana, nascosta in vari anfratti e in diversi sacchi, materiale per il taglio, il confezionamento e lo stoccaggio della droga, tra cui diversi bilancini e una confezione di Notropil in compresse, tre passamontagna, delle tute ginniche, munizioni calibro 12, due fucili calibro 12 a canne mozze e una pistola parzialmente modificata.