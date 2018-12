CATANIA – Un nuovo ambulatorio di prevenzione oftalmologica pediatrica sarà attivo nella sede dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) di Catania. Sarà inaugurato il 13 dicembre 2018 alle 17. Nasce dalla storica collaborazione con la clinica Oculistica dell’università e dalla recente convenzione con l’unità di Oculistica dell’ospedale San Raffaele di Milano, punto di riferimento in Italia per lo studio e la cura di molte patologie oculari sia nei bambini che negli adulti.

L’iniziativa si basa sul principio sostenuto con forza dall’Uic che “la prevenzione sia la via migliore per scongiurare le condizioni che favoriscono e causano patologie oculari e nelle situazioni più gravi pluriminorazioni o disabilità complesse”. “L’ambulatorio di prevenzione oftalmologica pediatrica – è spiegato in un a nota – vuole essere un’opportunità per i bambini già a partire dalla nascita e i ragazzi fino ai 18 anni di tutto il territorio della città metropolitana di Catania, essendo l’Uici perfettamente inserita e impegnata nel territorio di appartenenza in una prospettiva anche di responsabilità e di cittadinanza attiva. In questo contesto si inserisce la collaborazione e il supporto professionale al territorio sia in ambito clinico sia in ambito chirurgico degli oculisti del San Raffaele di Milano, ospedale che – sottolinea l’Uici – pone il paziente al centro delle proprie attività sia cliniche che di ricerca, con lo scopo di garantire il benessere della persona e il progresso scientifico”.